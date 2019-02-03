В Башкирии после ДТП водитель отказался «дунуть» в алкотестер

Только за одни сутки 1 февраля на дорогах республики сотрудники ГИБДД выявили более 3 тысяч нарушений правил дорожного движения, был задержан 61 нетрезвый водитель. В этот день также было зарегистрировано 5 автомобильных аварий, в которых получили травмы 7 человек.