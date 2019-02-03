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В Башкирии после ДТП водитель отказался «дунуть» в алкотестер

3 февраля 2019, 05:33
Фото: Управление ГИБДД МВД по Башкирии
В результате аварии были госпитализированы два человека.

Серьезная и довольно резонансная авария произошла вечером 1 февраля на 20-м километре автотрассы Тастуба-Метели-Красноуфимск. Подробности сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.

После столкновения автомобилей «Mitsubishi Lancer» и ВАЗ-2115 водитель отечественной машины и его 21-летняя пассажирка были госпитализированы.

Водитель иномарки – 39-летний мужчина - отделался царапинами, причем он категорически отказался проходить медицинское освидетельствование для определения степени опьянения.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Для справки

Только за одни сутки 1 февраля на дорогах республики сотрудники ГИБДД выявили более 3 тысяч нарушений правил дорожного движения, был задержан 61 нетрезвый водитель. В этот день также было зарегистрировано 5 автомобильных аварий, в которых получили травмы 7 человек.

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