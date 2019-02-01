Двенадцать спортсменов из Башкирии выступят на зимней Всемирной Универсиаде

С 2 по 12 марта в России впервые пройдет зимняя Всемирная Универсиада, сообщили в пресс-службе молодежной политики и спорта республики. Международные студенческо-молодёжные спортивные соревнования пройдут в Красноярске.
Универсиада серди студентов проводится каждые два года. К участию в соревнованиях допускаются студенты 17-25 лет и выпускники с академической степенью или дипломом в год, предшествующий соревнованиям.
В Красноярске спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.
В число кандидатов в сборную команду России по различным видам спорта входят 12 спортсменов из Башкирии. Республику представят воспитанники СШОР по горнолыжному спорту ГО г. Уфа Руслан Катманов (акробатика), Кристина Спиридонова (акробатика) и Яна Шакирова (биг-эйр, слоупстайл).
В шорт-треке за награды поборется Анастасия Мигунова (СШОР №1 ГО г. Уфа).
В сноуборде выступит еще одна представительница СШОР по горнолыжному спорту ГО г. Уфа Елизавета Салихова.
В составе сборной России по биатлону числятся Эдуард Латыпов и Алексей Петров (оба - воспитанники СШОР по биатлону Республики Башкортостан). В женском хоккейном турнире с шайбой выступят три игрока ЖХК «Агидель» - Елизавета Роднова, Анна Шибанова и Мария Баталова. В мужском турнире сыграют – Георгий Бусаров и Александр Шаров.