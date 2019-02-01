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Благоустройством Уфы и геопарка Торатау займется создатель лучших парков страны

1 февраля 2019, 06:38
Фото: Надежда Валитова. / Mkset.ru
В Уфу с рабочим визитом прибыл Сергей Капков.

В Уфе с рабочим визитом находится Сергей Капков, известный специалист в области городского хозяйства России, ранее занимавший должность Департамента культуры Москвы, автор знаменитых проектов благоустройства парка ВДНХ и Парка Горького в Москве.

Накануне он посетил будущий геопарк, шихан Торатау, встретился с городскими активистами и журналистами, поделился с ним своими идеями.

Капкова в Башкирию пригласил лично врио главы республики Радий Хабиров. В нашей республике он займется разработкой единой программы стандартов благоустройства городов. Как пишет Башинформ, для этой цели при правительстве республики будет создана специальная группа, в которую войдут специалисты из нашей республики и из других регионов.

Главной целью, которая будет преследовать команда Капкова - изменение поведенческих стереотипов жителей, создание правильной комфортной городской среды.

Сергей Капков поделился также своим мнением о благоустройстве уфимской набережной. По его мнению, это уникальный проект, каскадность которого можно выигрышно обыграть.

Эксперт предлагает убрать автомобильную дорогу с верхнего яруса, построить четыре ресторана, добавить прогулочную зеленую зону, сделать причал для лодок и катеров, цитирует слова Капкова "Комсомольская Правда - Уфа".

Шиханы Капков предлагает превратить в своеобразный туристический объект наподобие Аркаима в Челябинской области.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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