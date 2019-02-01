Благоустройством Уфы и геопарка Торатау займется создатель лучших парков страны

Капкова в Башкирию пригласил лично врио главы республики Радий Хабиров. В нашей республике он займется разработкой единой программы стандартов благоустройства городов. Как пишет Башинформ, для этой цели при правительстве республики будет создана специальная группа, в которую войдут специалисты из нашей республики и из других регионов.