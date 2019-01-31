В Башкирии установят 663 видеокамеры наблюдения за нарушителями ПДД

Гильмутдинов отметил, что уже начал отправлять квитанции водителям, нарушающим ПДД. «Для нас важно, чтобы водители уважали пешеходов», - сообщил он. Также он отметил, что водители становятся куда более дисциплинированные с действующей системой автоматической фиксации нарушений.