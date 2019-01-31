В Башкирии глава Межгорья проведет под домашним арестом еще два месяца

На главу администрации ЗАТО Межгорье Виктора Панченко ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Сейчас он все еще находится под арестом, сообщили в пресс-службе следственного комитета в ЗАТО «Межгорье».
Домашний арест был продлен еще на два месяца 29 января текущего года.
Злоупотребление полномочиями связано с отчуждением муниципальных активов в пользу родственников.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил привлечь главу к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционого законодательства.
Напомним, в 2014 году, депутаты Межгорья проголосовали за заключение контракта с Виктором Панченко единогласно.