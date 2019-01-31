В Башкирии глава Межгорья проведет под домашним арестом еще два месяца

На главу администрации ЗАТО Межгорье Виктора Панченко ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Сейчас он все еще находится под арестом, сообщили в пресс-службе следственного комитета в ЗАТО «Межгорье».