mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мадуро пообещал выделить 1 млрд евро на благоустройство городов Венесуэлы

31 января 2019, 11:11
Фото: pxhere.com
По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, властями страны будет выделен миллиард евро на благоустройство 62 наиболее крупных городов.

Такое решение стало частью программы «Прекрасная Венесуэла — Вместе всё возможно», информирует газета «Известия».

Мадуро отметил, что с помощью выделенных средств города Венесуэлы станут самыми современными и красивыми в Латинской Америке. Он добавил, что у властей страны есть все необходимое для успешной реализации данной программы.

Тем временем лидер оппозиции, Хуан Гуайдо, который объявил себя временным лидером государства, дал гражданам обещание предоставить собственный план по преодолению экономического кризиса.

10 января вступил в должность президента досрочно переизбранный Мадуро. Некоторые страны посчитали такое переизбрание не соответствующим международным стандартам. В стране начались акции протеста, после чего Гуайдо заявил о своем лидерстве. Оппозиционера поддержали США.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48