Мадуро пообещал выделить 1 млрд евро на благоустройство городов Венесуэлы

Такое решение стало частью программы «Прекрасная Венесуэла — Вместе всё возможно», информирует газета «Известия».
Мадуро отметил, что с помощью выделенных средств города Венесуэлы станут самыми современными и красивыми в Латинской Америке. Он добавил, что у властей страны есть все необходимое для успешной реализации данной программы.
Тем временем лидер оппозиции, Хуан Гуайдо, который объявил себя временным лидером государства, дал гражданам обещание предоставить собственный план по преодолению экономического кризиса.
10 января вступил в должность президента досрочно переизбранный Мадуро. Некоторые страны посчитали такое переизбрание не соответствующим международным стандартам. В стране начались акции протеста, после чего Гуайдо заявил о своем лидерстве. Оппозиционера поддержали США.