Динар Гильмутдинов прокомментировал избиение водителем работника "Башинформа"

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал случай избиения водителем пассажирской маршрутки сотрудника информационного агентства «Башинформ», сообщает издание.
— Мы — за дисциплину, за законность. У каждого человека есть свои права, — сказал руководитель ГИБДД республики. — Каждый человек, видя, что водитель автобуса нарушает, должен подать то или иное заявление в организацию, которая контролирует это направление деятельности. Есть комиссии при администрациях районов, которые могут вызвать руководителя предприятия и составить административное дело. Каждый гражданин должен знать свои права и куда обращаться. Если водитель не предоставляет качественные услуги, то его можно привлечь и к уголовной ответственности. Алгоритмов много.
Напомним, 30 января вечером на остановке «Витаминный завод» в сторону центра города, водитель пассажирской «Газельки» избил сотрудника «Башинформ».
Кроме того, по данному факту назначена доследственная проверка. «Расследование будет находиться под контролем прокурора района», — отметил главный прокурор республики Андрей Назаров.