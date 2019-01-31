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Динар Гильмутдинов прокомментировал избиение водителем работника "Башинформа"

31 января 2019, 11:27
Фото: Mkset.ru
По данному факту началась доследственная проверка.

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал случай избиения водителем пассажирской маршрутки сотрудника информационного агентства «Башинформ», сообщает издание.

— Мы — за дисциплину, за законность. У каждого человека есть свои права, — сказал руководитель ГИБДД республики. — Каждый человек, видя, что водитель автобуса нарушает, должен подать то или иное заявление в организацию, которая контролирует это направление деятельности. Есть комиссии при администрациях районов, которые могут вызвать руководителя предприятия и составить административное дело. Каждый гражданин должен знать свои права и куда обращаться. Если водитель не предоставляет качественные услуги, то его можно привлечь и к уголовной ответственности. Алгоритмов много.

Напомним, 30 января вечером на остановке «Витаминный завод» в сторону центра города, водитель пассажирской «Газельки» избил сотрудника «Башинформ».

Кроме того, по данному факту назначена доследственная проверка. «Расследование будет находиться под контролем прокурора района», — отметил главный прокурор республики Андрей Назаров.

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