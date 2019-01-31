Динар Гильмутдинов прокомментировал избиение водителем работника "Башинформа"

— Мы — за дисциплину, за законность. У каждого человека есть свои права, — сказал руководитель ГИБДД республики. — Каждый человек, видя, что водитель автобуса нарушает, должен подать то или иное заявление в организацию, которая контролирует это направление деятельности. Есть комиссии при администрациях районов, которые могут вызвать руководителя предприятия и составить административное дело. Каждый гражданин должен знать свои права и куда обращаться. Если водитель не предоставляет качественные услуги, то его можно привлечь и к уголовной ответственности. Алгоритмов много.