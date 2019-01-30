«Сбербанк»: при подозрительных звонках от имени банка нужно звонить в банк

Ранее одна из клиенток «Сбербанка» пожаловалась на то, что мошенники чуть не похитили все деньги с ее банковской карты. Злоумышленник позвонил женщине. Он представился работником «Сбербанка». Звонивший не спрашивал CVC-код. Мужчина знал данные жертвы и остаток средств не ее карте.