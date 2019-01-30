«Сбербанк»: при подозрительных звонках от имени банка нужно звонить в банк

При всех подозрительных звонках нужно перезванивать в банк самостоятельно и ни в коем случае не сообщать никому данные своей банковской карты. Об этом пишет RNS.
В случае мошеннических операций автоматически включается система антифрода. Общаться по телефону с подозрительными лицами клиентам «Сбербанка» не нужно. В случае звонка необходимо положить трубку и самостоятельно связаться с сотрудниками банка, сообщили в финансовой организации.
Все необходимые контактные данные указаны на банковской карте. В «Сбербанке» пояснили, что их сотрудники никогда сами не звонят клиентам. Подозрительные операции по картам блокируются системой антифрода.
Собеседник издания убедительно просит клиентов банков никогда никому не сообщать данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли. Людям нужно быть бдительными, чтобы не потерять свои деньги.
Современные мошенники научились подделывать номера телефонов «Сбербанка». Вопросы по этой теме клиентам нужно задавать операторам связи. Последние сейчас технически блокируют подделку номеров вида 900 и 8-800.
Ранее одна из клиенток «Сбербанка» пожаловалась на то, что мошенники чуть не похитили все деньги с ее банковской карты. Злоумышленник позвонил женщине. Он представился работником «Сбербанка». Звонивший не спрашивал CVC-код. Мужчина знал данные жертвы и остаток средств не ее карте.