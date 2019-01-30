Атлетическая комиссия США отстранила от боев бойца ММА Хабиба Нурмагомедова

Судьбу Нурмагомедова решала комиссия из пяти человек. По решению Атлетической комиссии штата Невада представитель Дагестана будет отстранен от боев на девять месяцев, начиная от шестого октября 2018 года. Также спортсмен должен будет выплатить штраф в размере 500 000 долларов. Деньги спишут со счета Нурмагомедова автоматически. Срок дисквалификации атлета может быть сокращен до шести месяцев в случае, если он официально признает свою вину и принесет искренние извинения.