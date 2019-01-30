Атлетическая комиссия США отстранила от боев бойца ММА Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов поплатился за попытку организовать массовую драку на одном из турниров американской спортивной организации UFC. Об этом пишет RNS.
Напомним, шестого октября прошлого года Хабиб Нурмагомедов проводил бой с ирландцем Конором Макгрегором. Россиянин смог задушить своего оппонента в четвертом раунде и защитить пояс чемпиона UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов выскочил из октагона и бросился в зрительный зал. Там он устроил драку с поклонниками и членами тренерского штаба Макгрегора.
В это время соотечественники Нурмагомедова попытались напасть на Конора Макгрегора. Охрана вмешалась в конфликт и обоих спортсменов увели в их раздевалки.
Судьбу Нурмагомедова решала комиссия из пяти человек. По решению Атлетической комиссии штата Невада представитель Дагестана будет отстранен от боев на девять месяцев, начиная от шестого октября 2018 года. Также спортсмен должен будет выплатить штраф в размере 500 000 долларов. Деньги спишут со счета Нурмагомедова автоматически. Срок дисквалификации атлета может быть сокращен до шести месяцев в случае, если он официально признает свою вину и принесет искренние извинения.
Наказание наложили и на Конора Макгрегора. Ирландца оштрафовали на 50 000 долларов и дисквалифицировали на шесть месяцев — до шестого апреля 2019 года.