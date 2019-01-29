В Башкирии вступил в силу приговор мужчине, напавшему на главу района и его брата

Верховный суд РБ утвердил приговор 51-летнему жителю Чишминского района, напавшему на глав района и сельсовета. Он приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, мужчина в ноябре 2017 года запер в гараже главу Чишминского сельсовета, пригласив его туда под другим предлогом.
Он наставил на чиновника “Наган”, затем надел на шею петлю из троса, замаскировав шарфом. Все свои действия записывал на камеру.
После этого обвиняемый и потерпевший направились к дому брата главы сельсовета, который занимал пост главы Чишминского района. Мужчина потребовал от него 6 млн рублей.
При этом он нанял таксиста, который не знал о планах мужчины и следовал за ним на расстоянии, таким образом создавая видимость наличия сообщников.
Главе района пришлось в тот же день собрать у знакомых 1 млн рублей, а на следующий день еще 1,7 млн рублей и передать напавшему. Только тогда мужчина отпустил их и пригрозил расправой в случае обращения в полицию.
Через несколько дней потерпевшие братья обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и изъяли у него похищенную сумму.