Установка приборов учета тепла в новостройках РФ останется обязательной

Инициативу поддержали в Минэнерго, упомянув о том, что стоимость обслуживания приборов зачастую превышает экономию от их применения. Однако в Минэкономразвития отметили, что отказ от счетчиков учета тепла повлечет за собой отказ следить за объемами потребления, что в конечном счете отрицательно повлияет на энергоэффективное строительство. Кроме этого, экономия тепловой энергии позволяет уменьшить выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ в окружающую среду.