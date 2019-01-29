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Установка приборов учета тепла в новостройках РФ останется обязательной

29 января 2019, 13:06
Фото: pxhere.com
В пресс службе вице-премьера РФ Виталия Мутко сделали заявление о том, что в новостройках будет сохранена обязательная установка индивидуальных счетчиков расхода тепла. Инициатива отказа от них не была поддержана правительством.

За отмену установки таких счетчиков ранее выступал Минстрой, обозначив данную меру экономически неэффективной, информирует газета «Известия».

Минстрой в конце 2018 года направил в правительство доклад, в котором говорилось о нецелесообразности установки таких счетчиков. В нем отмечалось, что тепло невозможно измерить, подобно воде или газу: каждая квартира в любом случае будет обогреваться за счет соседних. Поэтому самое корректное изменение потребления общедомового тепла производится счетчиком, установленном на входе в отопительную систему всего дома.

Инициативу поддержали в Минэнерго, упомянув о том, что стоимость обслуживания приборов зачастую превышает экономию от их применения. Однако в Минэкономразвития отметили, что отказ от счетчиков учета тепла повлечет за собой отказ следить за объемами потребления, что в конечном счете отрицательно повлияет на энергоэффективное строительство. Кроме этого, экономия тепловой энергии позволяет уменьшить выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ в окружающую среду.

Обязательность установки поквартирных приборов учета тепла установлена законом с 2012 года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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