Установка приборов учета тепла в новостройках РФ останется обязательной

За отмену установки таких счетчиков ранее выступал Минстрой, обозначив данную меру экономически неэффективной, информирует газета «Известия».
Минстрой в конце 2018 года направил в правительство доклад, в котором говорилось о нецелесообразности установки таких счетчиков. В нем отмечалось, что тепло невозможно измерить, подобно воде или газу: каждая квартира в любом случае будет обогреваться за счет соседних. Поэтому самое корректное изменение потребления общедомового тепла производится счетчиком, установленном на входе в отопительную систему всего дома.
Инициативу поддержали в Минэнерго, упомянув о том, что стоимость обслуживания приборов зачастую превышает экономию от их применения. Однако в Минэкономразвития отметили, что отказ от счетчиков учета тепла повлечет за собой отказ следить за объемами потребления, что в конечном счете отрицательно повлияет на энергоэффективное строительство. Кроме этого, экономия тепловой энергии позволяет уменьшить выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ в окружающую среду.
Обязательность установки поквартирных приборов учета тепла установлена законом с 2012 года.