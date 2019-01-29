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Минтруд проведет эксперимент по регулированию трудоустройства инвалидов

29 января 2019, 11:48
Фото: pxhere.com
По словам главы Минтруда Максима Топилина, в наступившем году его ведомство подготовит законопроект о проведении в ряде регионов России эксперимента по регулированию трудоустройства лиц с ограниченными возможностями.

Подготовка закона, регулирующего трудоустройство инвалидов, проходит сложно. Об этом пишет RNS.

В Минтруде решили сначала провести эксперимент, чтобы отработать «конструкцию» и действие будущего закона о трудоустройстве инвалидов. В этом году подготовительный этап должен быть завершен, сказал министр.

Топилин добавил, что во время эксперимента власти попытаются создать доступную среду на рабочих местах для лиц с ограниченными возможностями и оказать им всяческую поддержку.

Минтруд хочет выйти на «какую-то прямую» в вопросе регулирования занятости инвалидов. Уже есть соответствующее поручение от Кабинета министров России. Возможно власти здесь пойдут по тому же пути, как поступили с самозанятыми гражданами. Эксперимент по трудоустройству инвалидов затронет не все субъекты России, а только их часть. В этих регионах проблему занятости лиц с ограниченными возможностям будут решать на законодательном уровне, отметил Топилин.

Чиновник не исключил, что для решения проблемы придется создавать специальные фонды для поддержки. В планах у властей провести работу по созданию для инвалидов доступной среды на рабочих местах, как это было сделано в Москве.

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