Мэр Уфы решил привлечь федеральные средства для строительства набережной

Сегодня, 29 января, во время совещания в уфимской мэрии глава администрации города Ульфат Мустафин заявил, что собирается привлечь федеральные средства для строительства набережной и городского благоустройства в целом.
-Я был в Казани, посмотрел как у них благоустроена набережная. Конечно, они хорошо вложились в это. Не меньше 9 млрд рублей. И нам тоже необходимо привлечь федеральные средства, - отметил мэр.
Кроме того, мэр отметил важность поездки в Казань и готовность перенимать опыт соседей в различных вопросах.