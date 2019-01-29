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Мэр Уфы решил привлечь федеральные средства для строительства набережной

29 января 2019, 04:26
Фото: Mkset.ru
Ульфата Мустафина вдохновил опыт Казани.

Сегодня, 29 января, во время совещания в уфимской мэрии глава администрации города Ульфат Мустафин заявил, что собирается привлечь федеральные средства для строительства набережной и городского благоустройства в целом.

-Я был в Казани, посмотрел как у них благоустроена набережная. Конечно, они хорошо вложились в это. Не меньше 9 млрд рублей. И нам тоже необходимо привлечь федеральные средства, - отметил мэр.

Кроме того, мэр отметил важность поездки в Казань и готовность перенимать опыт соседей в различных вопросах.

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