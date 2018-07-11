На фестивале мусульманского кино в Казани Башкирию представит один фильм

- Я считаю Казанский кинофестиваль одним из лучших кинофорумов в России. Мне уже доводилось принять в нём участие в прошлом году и представить свой фильм «Театр семи девушек». Не могу не отметить, что восхищаюсь поддержкой татарстанского кинематографа. И фестиваль – ещё одна составляющая этой поддержки, прежде всего, для молодых татарстанских режиссёров. Я бы очень хотела, чтобы и наш Башкортостан перенял эту добрую традицию и пример того, как нужно поддерживать молодых деятельных художников на пути к светлому и доброму национальному кино, - рассказала Гайнет в интервью для islamosfera.ru.