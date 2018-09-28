Казань переманивает хоккейных специалистов из Уфы

Жаль, что в Уфе идею создания своей хоккейной академии похоронили. Вертикаль: «СДЮШОР» – «Толпар» - «Торос» - «Салават Юлаев» выглядит, конечно, хорошо. Но выхлопа от нее как не было, так и нет. Уже давно, притчей во языцех стали многочисленные истории, когда родители забирали своих детей из СДЮШОР ХК «Салават Юлаев» и уезжали в другие регионы, где с ребятами реально работают и где они заметно повышают свое мастерство. К сожалению, эта тенденция сохраняется. Дети уезжают в хоккейные школы Челябинска, Магнитогорска и в ту же Казань. В Академии «Ак Барса» подтвердили, что к ним уже начали обращаться родители детей из Башкирии, зондировать, что называется, почву.