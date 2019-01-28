В Уфе вместо санатория «Салют» появится реабилитационный центр для детей-инвалидов

Как сообщила и.о. вице-премьера Ленара Иванова, в последние годы деятельность санатория «Салют» стала вызывать слишком много нареканий. Поскольку он не входил в систему Минздрава РБ, то, по сути, санаторий оказался брошен на произвол судьбы и выживал как мог самостоятельно. Если в 2016 году было реализовано 29 путевок, в 2017 году – 32 путевки, то в 2018 году уже не удалось реализовать ни одной путевки. Родители больных детей активно высказывали недовольство качеством услуг санатория и плохими бытовыми условиями в нем.