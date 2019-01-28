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В Уфе вместо санатория «Салют» появится реабилитационный центр для детей-инвалидов

28 января 2019, 09:46
Фото: tour102
Санаторий в прежнем устаревшем виде стал банкротом.

Сегодня, 28 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии одной из тем для обсуждения стала участь одного из самых известных детских оздоровительных санаториев Башкирии «Салют».

Как сообщила и.о. вице-премьера Ленара Иванова, в последние годы деятельность санатория «Салют» стала вызывать слишком много нареканий. Поскольку он не входил в систему Минздрава РБ, то, по сути, санаторий оказался брошен на произвол судьбы и выживал как мог самостоятельно. Если в 2016 году было реализовано 29 путевок, в 2017 году – 32 путевки, то в 2018 году уже не удалось реализовать ни одной путевки. Родители больных детей активно высказывали недовольство качеством услуг санатория и плохими бытовыми условиями в нем.

По ситуации на сегодня санаторий накопил большую кредиторскую задолженность порядка 50 млн рублей, которая продолжает расти.

Ленара Иванова попросила о содействии при проведении процедуры банкротства санатория «Салют» и ликвидации предприятия для того, чтобы затем на его месте построить новый реабилитационный центр для детей-инвалидов а 250 койкомест. Часть мощностей будет работать в режиме дневного стационара также на 250 посещений в смену.

- Близость Детской клинической больницы, 22-ой больницы, перинатального центра и психотерапевтического отделения, а также природные условия позволяют успешно провести реконструкцию и в короткие сроки построить новый современный медицинский центр, - пояснила Ленара Иванова.

Как уточнил и.о. вице-премьера Раиф Абдрахимов, средства и лимиты для проектирования уже есть, так что можно начинать работу над проектом.

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