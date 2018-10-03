В Башкирии участок санатория «Юматово» передадут в аренду

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На участке будут выращиваться агрокультуры.
43,7 гектаров земли на территории санатория Юматово передадут в аренду, сообщает «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на минземимущество республики.
Земля будет передана для выращивания зерновых и прочих агрокультур.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 октября. Кадастровая стоимость участка составляет 2,2 миллионов рублей.
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