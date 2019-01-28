mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии пьяный водитель после ДТП скрылся, не проверив состояние пострадавших

28 января 2019, 05:38
Фото: Аварии г.Ишимбай / соцсети
Родители пострадавшей девушки надеются на справедливое расследование автоаварии.

Накануне, 27 января, в редакцию Медиакорсети обратилась мать девушки, пострадавшей в ДТП в Ишимбае.

Как сообщается в группе «Аварии г.Ишимбай», вчера днем водитель Daewoo Nexia с г/н Е177РР102, выезжая со двора, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ и скрылся с место ДТП. Очевидцы уверены, что водитель Daewoo Nexia был в состоянии алкогольного опьянения.

- После столкновения вышел из машины, поднял свой бампер, положил его в багажник и даже не посмотрев, что случилось с людьми во второй машине, развернулся и уехал, - сообщили очевидцы.

Мать пострадавшей девушки Наталья Адуллина обратилась к журналистам.

- В машину моей дочери врезался пьяный мужчина и скрылся с места происшествия! Как бы опять на самотёк не пустили! Нужна помощь журналистов, корреспондентов, огласка. Что творится! И он помощь даже не оказал моей дочери! На месте происшествия был даже следователь из СК РФ Нижнего Новгорода Луценко А.П., (он моему мужу передал бумаги), так как мой супруг к дочери поехал на место ДТП. Свидетели есть, дали номера телефонов, - сообщила Наталья.

- Эта нексия в меня чуть не въехала на Бульварной, 29, неадекват какой-то, кстати, бампер был разбит уже, - поделились впечатлениями свидетели ДТП.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

Материалы по теме
В Башкирии четверо пострадали в ДТП из-за ослепленного солнцем водителяВ Уфе после ДТП спасатели извлекли из автомобиля зажатую в нем женщину
#Новости#ДТП с пострадавшими#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44