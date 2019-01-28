В Башкирии пьяный водитель после ДТП скрылся, не проверив состояние пострадавших

- В машину моей дочери врезался пьяный мужчина и скрылся с места происшествия! Как бы опять на самотёк не пустили! Нужна помощь журналистов, корреспондентов, огласка. Что творится! И он помощь даже не оказал моей дочери! На месте происшествия был даже следователь из СК РФ Нижнего Новгорода Луценко А.П., (он моему мужу передал бумаги), так как мой супруг к дочери поехал на место ДТП. Свидетели есть, дали номера телефонов, - сообщила Наталья.