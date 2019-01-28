В Башкирии пьяный водитель после ДТП скрылся, не проверив состояние пострадавших

Накануне, 27 января, в редакцию Медиакорсети обратилась мать девушки, пострадавшей в ДТП в Ишимбае.
Как сообщается в группе «Аварии г.Ишимбай», вчера днем водитель Daewoo Nexia с г/н Е177РР102, выезжая со двора, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ и скрылся с место ДТП. Очевидцы уверены, что водитель Daewoo Nexia был в состоянии алкогольного опьянения.
- После столкновения вышел из машины, поднял свой бампер, положил его в багажник и даже не посмотрев, что случилось с людьми во второй машине, развернулся и уехал, - сообщили очевидцы.
- В машину моей дочери врезался пьяный мужчина и скрылся с места происшествия! Как бы опять на самотёк не пустили! Нужна помощь журналистов, корреспондентов, огласка. Что творится! И он помощь даже не оказал моей дочери! На месте происшествия был даже следователь из СК РФ Нижнего Новгорода Луценко А.П., (он моему мужу передал бумаги), так как мой супруг к дочери поехал на место ДТП. Свидетели есть, дали номера телефонов, - сообщила Наталья.
- Эта нексия в меня чуть не въехала на Бульварной, 29, неадекват какой-то, кстати, бампер был разбит уже, - поделились впечатлениями свидетели ДТП.
Медиакорсеть следит за ситуацией.