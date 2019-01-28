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Рудковская: У Лазарева наибольшие шансы на победу на «Евровидении-2019»

28 января 2019, 12:31
Фото: pxhere.com
Певец Сергей Лазарев обладает самыми большими шансами на победу из всех кандидатов на «Евровидении-2019» от России. Это мнение в понедельник 28 января высказала продюсер Яна Рудковская и добавила, что исполнитель - большой профессионал.

Как пишет газета «Известия», по словам Рудковской, лазарев является «лучшим вариантом» во всех планах. Это касается и подачи, и интерпретации образа, и самого номера, пояснила продюсер.

Также она напомнила, что Лазарев известен в Европе. Так, в 2016 году он набрал на конкурсе наибольшее число голосов, но уступил по выбору жюри.

А 17 января продюсер Иосиф Пригожин заявил, что на конкурс «Евровидение» в этом году стоит отправить не Сергея Лазарева, которого ранее некоторые издания назвали главным претендентом на участие в международном конкурсе песни, а певца Александра Панайотова.

При этом представители организатора конкурса в РФ, которым в 2019 году стал холдинг ВГТРК, заявили, что не комментируют слухи. Они напомнили, что официально объявят участника конкурса в январе.

В этом году 64-й международный музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Власти Тель-Авива планируют разместить тысячи гостей мероприятия в палаточном городке.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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