Рудковская: У Лазарева наибольшие шансы на победу на «Евровидении-2019»

Как пишет газета «Известия», по словам Рудковской, лазарев является «лучшим вариантом» во всех планах. Это касается и подачи, и интерпретации образа, и самого номера, пояснила продюсер.
Также она напомнила, что Лазарев известен в Европе. Так, в 2016 году он набрал на конкурсе наибольшее число голосов, но уступил по выбору жюри.
А 17 января продюсер Иосиф Пригожин заявил, что на конкурс «Евровидение» в этом году стоит отправить не Сергея Лазарева, которого ранее некоторые издания назвали главным претендентом на участие в международном конкурсе песни, а певца Александра Панайотова.
При этом представители организатора конкурса в РФ, которым в 2019 году стал холдинг ВГТРК, заявили, что не комментируют слухи. Они напомнили, что официально объявят участника конкурса в январе.
В этом году 64-й международный музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Власти Тель-Авива планируют разместить тысячи гостей мероприятия в палаточном городке.