mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Биатлониста Антона Бабикова отстранили от участия в Кубке мира

17 декабря 2018, 07:28
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Об этом заявил президент союза биатлонистов России.

Союз биатлонистов России (СБР) минимум до конца года отстранил чемпиона мира Антона Бабикова от выступлений на этапах Кубка мира, сообщает ТАСС со ссылкой на президента союза Владимира Драчева.

Сейчас уфимский спортсмен Антон Бабиков лидирует в Кубке IBU в общем зачете, а в воскресенье должен был выступать в эстафетной гонке на этапе Кубка в Хохфильцене. Драчев сообщил, что он отказался бежать гонку, однако Бабиков это отрицает.

Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше,Владимир Драчев.

Материалы по теме
Уфимский биатлонист Антон Бабиков пришел 40-м в гонке преследования в КорееРоман Бабиков: «Мой брат Антон - атлет из России, а Россия на карте одна»Уфимец Антон Бабиков выиграл стартовую гонку Кубка IBU
#Новости#Болеем за наших#Рустэм Башкирцев#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48