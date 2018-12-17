Биатлониста Антона Бабикова отстранили от участия в Кубке мира

Союз биатлонистов России (СБР) минимум до конца года отстранил чемпиона мира Антона Бабикова от выступлений на этапах Кубка мира, сообщает ТАСС со ссылкой на президента союза Владимира Драчева.
Сейчас уфимский спортсмен Антон Бабиков лидирует в Кубке IBU в общем зачете, а в воскресенье должен был выступать в эстафетной гонке на этапе Кубка в Хохфильцене. Драчев сообщил, что он отказался бежать гонку, однако Бабиков это отрицает.
Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше,Владимир Драчев.