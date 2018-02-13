Уфимский биатлонист Антон Бабиков пришел 40-м в гонке преследования в Корее

Уфимский биатлонист Антон Бабиков начал старт на 57-м месте (в соответствии с занятым местом в предыдущих соревнованиях на 10 км), а завершил на 40-м месте. Четыре промаха на дистанции, низкий результат на предыдущей дистанции не позволили ему приблизиться к пьедесталу почета.