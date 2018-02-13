Уфимский биатлонист Антон Бабиков пришел 40-м в гонке преследования в Корее
Сегодня, 09:46СпортРазиф АбдуллинФото: Youtube.com
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Вчера, 12 февраля, состоялась гонка преследования на 12,5 км на Олимпиаде в Пхенчхане.
Сюжеты: Болеем за наших, Наши в Пхенчхане
Уфимский биатлонист Антон Бабиков начал старт на 57-м месте (в соответствии с занятым местом в предыдущих соревнованиях на 10 км), а завершил на 40-м месте. Четыре промаха на дистанции, низкий результат на предыдущей дистанции не позволили ему приблизиться к пьедесталу почета.
Медали в гонке преследования завоевали француз Мартен Фуркад (золото), швед Себастьян Самуэльсон (серебро) и немец Бенедикт Долль (бронза).
Следующий старт у биатлониста состоится 15 февраля – индивидуальная гонка на 20 км.
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