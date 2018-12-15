Валерий Меладзе принял участие в флешмобе в честь дня башкирского языка

Напомним, вчера, 14 декабря, Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов устроил флешмоб на свой странице в Facebook в честь дня башкирского языка. В нем может принять участие любой желающий, необходимо лишь произнести хотя бы полфразы на башкирском языке. Автора самого интересного видео ждет подарок – лисья шапка, башкирский национальный мужской головной убор.