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Валерий Меладзе принял участие в флешмобе в честь дня башкирского языка

15 декабря 2018, 09:02
Известный певец поздравил с днем башкирского языка жителей республики.

«Наш друг и соратник, замечательный красногорец Валерий Шотаевич Меладзе тоже присоединился к нашему флешмобу!», подписал организатор флешмоба Ростислав Мурзагулов, подписывая видео.

Заслуженный артист России передает горячие поздравления с днем башкирского языка и желает радости и успехов. Все фразы певец произносит на башкирском языке.

Напомним, вчера, 14 декабря, Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов устроил флешмоб на свой странице в Facebook в честь дня башкирского языка. В нем может принять участие любой желающий, необходимо лишь произнести хотя бы полфразы на башкирском языке. Автора самого интересного видео ждет подарок – лисья шапка, башкирский национальный мужской головной убор.

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