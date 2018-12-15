«Советский спорт» вручил награды лучшим спортсменам по итогам года

14 декабря издание «Советский спорт» вручил награды самым лучшим спортсменам уходящего года. Победителей определяли по нескольким номинациям, опираясь на мнение экспертного сообщества, а также на оценки читателей издания.
Национальная премия изначально возникла как традиционный ежегодный приз «Харламов-Трофи», вручаемый лучшему хоккеисту года. В этом году восьмой раз приз достался Александру Овечкину, завоевавшему Кубок Стэнли.
Спортсменом года признали пловца, чемпиона мира и Европы, бронзового призёра Игр XXXI Олимпиады на дистанции 200 метров брассом, заслуженного мастера спорта России Антона Чупкова. Спорстменкой года стала заслуженный мастер спорта, восьмикратная чемпионка мира, в том числе двукратная абсолютная чемпионка мира художественная гимнастка Дина Аверина.
Призы в номинациях «Возвращение года», «Открытие года» и «Тренер года» были вручены спортсмену-стрелку Алексею Алипову, кёрлингистке Анастасии Брызгаловой и главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову соотвественно. «Событием года» стал Чемпионат мира по футболу, «Командой года» признана Олимпийская хоккейная сборная.
Церемония собрала огромное количество знаменитых спортсменов, а также спортивных и государственных чиновников самого высокого ранга.