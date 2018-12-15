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«Советский спорт» вручил награды лучшим спортсменам по итогам года

15 декабря 2018, 07:50
Фото: ruspekh.ru
Спортсменка года стала гимнастка Дина Аверина, спортсменом года – пловец Антон Чупков.

14 декабря издание «Советский спорт» вручил награды самым лучшим спортсменам уходящего года. Победителей определяли по нескольким номинациям, опираясь на мнение экспертного сообщества, а также на оценки читателей издания.

Национальная премия изначально возникла как традиционный ежегодный приз «Харламов-Трофи», вручаемый лучшему хоккеисту года. В этом году восьмой раз приз достался Александру Овечкину, завоевавшему Кубок Стэнли.

Спортсменом года признали пловца, чемпиона мира и Европы, бронзового призёра Игр XXXI Олимпиады на дистанции 200 метров брассом, заслуженного мастера спорта России Антона Чупкова. Спорстменкой года стала заслуженный мастер спорта, восьмикратная чемпионка мира, в том числе двукратная абсолютная чемпионка мира художественная гимнастка Дина Аверина.

Призы в номинациях «Возвращение года», «Открытие года» и «Тренер года» были вручены спортсмену-стрелку Алексею Алипову, кёрлингистке Анастасии Брызгаловой и главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову соотвественно. «Событием года» стал Чемпионат мира по футболу, «Командой года» признана Олимпийская хоккейная сборная.

Церемония собрала огромное количество знаменитых спортсменов, а также спортивных и государственных чиновников самого высокого ранга.

#Новости#Минзаля Аскарова#Спорт
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