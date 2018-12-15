«Советский спорт» вручил награды лучшим спортсменам по итогам года

Спортсменом года признали пловца, чемпиона мира и Европы, бронзового призёра Игр XXXI Олимпиады на дистанции 200 метров брассом, заслуженного мастера спорта России Антона Чупкова. Спорстменкой года стала заслуженный мастер спорта, восьмикратная чемпионка мира, в том числе двукратная абсолютная чемпионка мира художественная гимнастка Дина Аверина.