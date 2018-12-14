В Уфе переименуют улицы в трех районах

Вчера, 13 декабря, на заседании шести постоянных комиссий под руководством председателя постоянной комиссии Совета Уфы по бюджету, финансам и налогам утвердили городской бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, Стратегии социально-экономического развития Уфы до 2030 года, введение временного ограничения на движение большегрузов следующей весной и наименование новых улиц, сообщили в пресс-службе горсовета Уфы.
В Демском районе может появиться улица Красивая поляна. Она находится на 1460 км автомагистрали Самара-Уфа-Челябинск. Улице, расположенной севернее улицы Ольховой, предлагается присвоить имя Ивана Спатара. В этом же районе могут расположиться улицы Рашита Манурова, Урала Ражетдинова, Федора Крекова и бульвар Дмитрия Волкова.
В Кировском районе Уфы новую улицу предлагается назвать в честь академика Гатауллина. Вновь созданные объекты появились на карте Нагаево. В случае принятия положительного решения депутатами городского Совета, расположатся Бахчисарайская, Берестяная, Беловежская, Лютиковая, Облачная, Прелестная, Июльская и Нектарная улицы.
Заключительное заседание Совета городского округа город Уфа РБ состоится 19 декабря.