В Уфе переименуют улицы в трех районах

Вчера, 13 декабря, на заседании шести постоянных комиссий под руководством председателя постоянной комиссии Совета Уфы по бюджету, финансам и налогам утвердили городской бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, Стратегии социально-экономического развития Уфы до 2030 года, введение временного ограничения на движение большегрузов следующей весной и наименование новых улиц, сообщили в пресс-службе горсовета Уфы.