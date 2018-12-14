Стали известны пополнившие Зал рок-н-ролльной славы музыканты

Как информирует 14 декабря газета «Известия», церемония по этому поводу состоится 29 марта 2019 года в Нью-Йорке.
Зал музыкальной славы пополнят певицы Стиви Никс и Джанет Джексон, группы Def Leppard, The Cure, Radiohead, Roxy Music и The Zombies.
Претендентами на включение в Зал стали 15 коллективов и исполнителей. Около тысячи экспертов составляют списки кандидатов, за которых потом могут проголосовать поклонники.
С момента выхода первого альбома музыканта до включения в Зал славы должно пройти не менее 25 лет.