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Стали известны пополнившие Зал рок-н-ролльной славы музыканты

14 декабря 2018, 13:23
Фото: pxhere.com
Обнародован список исполнителей и коллективов, которые будут включены в 2019 году в Зал славы рок-н-ролла.

Как информирует 14 декабря газета «Известия», церемония по этому поводу состоится 29 марта 2019 года в Нью-Йорке.

Зал музыкальной славы пополнят певицы Стиви Никс и Джанет Джексон, группы Def Leppard, The Cure, Radiohead, Roxy Music и The Zombies.

Претендентами на включение в Зал стали 15 коллективов и исполнителей. Около тысячи экспертов составляют списки кандидатов, за которых потом могут проголосовать поклонники.

С момента выхода первого альбома музыканта до включения в Зал славы должно пройти не менее 25 лет.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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