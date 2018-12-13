В Башкирии подготовят закон о выплатах опекунам детей-сирот во время обучения в школе

– Дети-сироты, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на ежемесячные выплаты. В соответствии с действующим законодательством эти средства продолжают выплачиваться опекунам и в том случае, если ребенок, достигший 18-летнего возраста, учится в школе. Выплачиваются средства до конца текущего учебного года, – прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Вместе с тем имеют место случаи, когда дети, воспитывающиеся в приемных или патронатных семьях, достигают совершеннолетия во время учебы в 10-м классе. Соответственно во время учебы в 11-м классе пособие им не выплачивается.