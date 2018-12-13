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В Башкирии подготовят закон о выплатах опекунам детей-сирот во время обучения в школе

13 декабря 2018, 05:52
Фото: Mkset.ru
В поправках предусмотрят более справедливый порядок выплат.

В Госсобрании Башкирии готовят поправки в республиканский закон «О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка», сообщили в пресс-службе башкирского парламента. Поправками устранят несправедливость, которая касается детей-сирот, которые достигли совершеннолетия в школе.

– Дети-сироты, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на ежемесячные выплаты. В соответствии с действующим законодательством эти средства продолжают выплачиваться опекунам и в том случае, если ребенок, достигший 18-летнего возраста, учится в школе. Выплачиваются средства до конца текущего учебного года, – прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Вместе с тем имеют место случаи, когда дети, воспитывающиеся в приемных или патронатных семьях, достигают совершеннолетия во время учебы в 10-м классе. Соответственно во время учебы в 11-м классе пособие им не выплачивается.

В целях установления социальной справедливости законопроектом предлагается ввести норму, в соответствии с которой выплаты в пользу сирот, находящихся под опекой, будут производиться в случае достижения ими совершеннолетия не до конца учебного года, а до окончания ребенком обучения в школе.

Сейчас в соответствии с законом деньги опекуну (попечителю) на содержание ребенка выплачиваются ежемесячно органом опеки в заявительном порядке. Сумма регулярно индексируется. С 1 января 2018 года она установлена с учетом районного коэффициента в размере 6 350 рублей за ребенка до трех лет и 6 106 рублей за ребенка старше трех лет.

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