mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уфимские туристы всё же вернулись из Китая на родину

13 декабря 2018, 05:41
Фото: Mkset.ru
Рейс прибыл полным, но количество пассажиров на борту не уточняется.

Уфимские туристы из Китая всё же вернулись в столицу Башкирии, сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа». Пассажиры должны были прилететь в столицу Башкирии из аэропорта Хайкоу еще 11 декабря утром, но по вине туроператора прибыли только сегодня, 13 декабря.

Напомним, из Китая вовремя не смогли вернуться домой 325 уфимских туристов. Пассажиры должны были прилететь 11 декабря в 07:00, позже дата приземления изменилась на 16:00 12 декабря. После их определили на рейс, который прилетел в Уфу сегодня, 13 декабря, в 02:25.

Чартерный рейс авиакомпании «ИрАэро» из Хайкоу в столицу республики задержался из-за долгов туроператора – руководство авиакомпании решило отменить рейс Уфа-Хайкоу. По данному факту на туроператора «Жемчужная река» следственными органами возбуждено уголовное дело, поскольку он продавал туристам билеты в Китай на несуществующие рейсы, передает агентство ТАСС. Кроме того, «Жемчужную реку» исключили из реестра туроператоров России.

Материалы по теме
Туристы из Уфы могут задержаться в Китае из-за долгов туроператора авиакомпании325 уфимцев продолжают ожидать своего рейса из Китая на родину
#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48