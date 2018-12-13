Уфимские туристы всё же вернулись из Китая на родину

Уфимские туристы из Китая всё же вернулись в столицу Башкирии, сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа». Пассажиры должны были прилететь в столицу Башкирии из аэропорта Хайкоу еще 11 декабря утром, но по вине туроператора прибыли только сегодня, 13 декабря.