Уфимские туристы всё же вернулись из Китая на родину

Уфимские туристы из Китая всё же вернулись в столицу Башкирии, сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа». Пассажиры должны были прилететь в столицу Башкирии из аэропорта Хайкоу еще 11 декабря утром, но по вине туроператора прибыли только сегодня, 13 декабря.
Напомним, из Китая вовремя не смогли вернуться домой 325 уфимских туристов. Пассажиры должны были прилететь 11 декабря в 07:00, позже дата приземления изменилась на 16:00 12 декабря. После их определили на рейс, который прилетел в Уфу сегодня, 13 декабря, в 02:25.
Чартерный рейс авиакомпании «ИрАэро» из Хайкоу в столицу республики задержался из-за долгов туроператора – руководство авиакомпании решило отменить рейс Уфа-Хайкоу. По данному факту на туроператора «Жемчужная река» следственными органами возбуждено уголовное дело, поскольку он продавал туристам билеты в Китай на несуществующие рейсы, передает агентство ТАСС. Кроме того, «Жемчужную реку» исключили из реестра туроператоров России.