mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Покупателям жилья предложили бесплатный тур по новостройкам Уфы

13 декабря 2018, 06:26
Фото: Отдел продаж новостроек.
"Фирменный микроавтобус Mercedes"
Агентство недвижимости «Отдел продаж новостроек» предлагает покупателям жилья в Уфе отправиться на экскурсию по строящимся объектам от крупнейших застройщиков города.

Каждый желающий абсолютно бесплатно может принять участие в экскурсии и выбрать себе маршрут по новостройкам: экскурсию обзорную или точечную. Экскурсии рассчитаны на малые группы - не более 8 участников за тур. Экскурсии по новостройкам Уфы проводятся ежедневно на комфортабельном микроавтобусе Mercedes.

В специализированном агентстве недвижимости «Отдел продаж новостроек» предлагают покупателям жилья – бесплатный тур по строящимся объектам от крупнейших застройщиков города. Агентство выступает эксклюзивным дилером жилой недвижимости в объектах 9 компаний-застройщиков, а также реализует квартиры от 15 застройщиков на общих агентских условиях.

«На предварительной консультации в офисе продаж мы уточняем запросы клиента с точки зрения района, типа жилья и целевого бюджета покупки. Потом мы составляем программу экскурсий с учётом индивидуальных запросов клиента: для одних покупателей мы формируем тур по новостройкам комфорт-класса в Зелёной Роще, для других – экскурсии по всем объектам высокой степени готовности рядом с центром города и так далее. Мы ценим время своих клиентов, поэтому никогда не будем навязывать поездку на заведомо нецелевой объект», – пояснил директор «Отдела продаж новостроек» Владимир Ширяев.

"Детский уголок в "Отделе продаж новостроек".
Фото: "Отдел продаж новостроек".

«Головной офис нашего агентства находится в Уфе, но мы активно работаем с покупателями жилья по всей Башкирии. Наши менеджеры проводят телефонные консультации по подбору жилья и помогут заполнить электронную заявку на ипотеку. Останется лишь выбрать удобное время для экскурсии на объект и подписания договора – клиенту достаточно приехать в Уфу только один раз», - отметил директор агентства Владимир Ширяев.

«Отдел продаж новостроек» поможет сэкономить время и при подборе ипотечного кредита и регистрации договора в Регпалате. Прямо в офисе агентства можно сдать договор на регистрацию в МФЦ и отправить заявку на ипотеку сразу в 15 банков-партнёров. Рассмотрение заявки на кредит займёт всего 2 часа, при этом по статистике агентства 99% клиентов получают одобрение ипотеки с первого раза. Около трети одобренных кредитов – это ипотека без первого взноса, которая распространяется почти на все жилые объекты в широком ассортименте агентства.

"Просторный офис в географическом центре Уфы"
Фото: "Отдел продаж новостроек Уфы".

«Головной офис нашего агентства находится в Уфе, но мы активно работаем с покупателями жилья по всей Башкирии. Наши операторы проводят телефонные консультации по подбору жилья и помогут заполнить электронную заявку на ипотеку. Останется лишь выбрать удобное время для экскурсии на объект и подписания договора – клиенту достаточно приехать в Уфу только один раз».

Официальный сайт агентства: новостройки102.рф

Телефон «Отдела продаж новостроек»: +7 (347) 225-06-47

#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48