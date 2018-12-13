Покупателям жилья предложили бесплатный тур по новостройкам Уфы

«На предварительной консультации в офисе продаж мы уточняем запросы клиента с точки зрения района, типа жилья и целевого бюджета покупки. Потом мы составляем программу экскурсий с учётом индивидуальных запросов клиента: для одних покупателей мы формируем тур по новостройкам комфорт-класса в Зелёной Роще, для других – экскурсии по всем объектам высокой степени готовности рядом с центром города и так далее. Мы ценим время своих клиентов, поэтому никогда не будем навязывать поездку на заведомо нецелевой объект», – пояснил директор «Отдела продаж новостроек» Владимир Ширяев.