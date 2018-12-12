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В Уфе сын известного хоккейного тренера Эдуард Сафин отправится в колонию на два года

12 декабря 2018, 07:44
Фото: Скриншот ГТРК Башкортостан.
Сторона защиты мошенника безуспешно пыталась добиться смягчения приговора.

Орджоникидзевский районный суд Уфы утвердил приговор 33-летнему Эдуарду Сафину в виде двух лет лишения свободы за серию мошенничеств, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, адвокат осуждённого обжаловал приговор в суд апелляционной инстанции, но безуспешно.

Напомним, в суд на Эдуарда Сафина обратилось сразу несколько человек с заявлением о том, что мужчина брал в долг крупные суммы денег в долг, но не отдавал их после. Среди кредиторов, в том числе, были известные хоккеисты.

Ринат Авхадиев отдал Сафину 400 тысяч рублей. Артур Идрисов два миллиона рублей. С 2014 по 2016 годы злоумышленник одолжил у четырех знакомых от 300 тысяч до 1,2 миллионов рублей, обещая вернуть их с процентами. Деньги ему нужны были якобы для вложений в бизнес по перепродаже стройматериалов и нефтепродуктов.

На момент совершения преступления в производстве приставов находились исполнительные дела о взыскании с него ещё свыше 4,5 миллионов рублей.

Верховный суд республики оставил приговор в силе, согласившись с позицией прокуратуры о справедливости назначенного наказания и отклонил доводы защитника о возможности применения условного лишения свободы. Отбывать наказание осуждённому предстоит в исправительной колонии общего режима.

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