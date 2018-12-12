В Уфе сын известного хоккейного тренера Эдуард Сафин отправится в колонию на два года

Орджоникидзевский районный суд Уфы утвердил приговор 33-летнему Эдуарду Сафину в виде двух лет лишения свободы за серию мошенничеств, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, адвокат осуждённого обжаловал приговор в суд апелляционной инстанции, но безуспешно.
Напомним, в суд на Эдуарда Сафина обратилось сразу несколько человек с заявлением о том, что мужчина брал в долг крупные суммы денег в долг, но не отдавал их после. Среди кредиторов, в том числе, были известные хоккеисты.
Ринат Авхадиев отдал Сафину 400 тысяч рублей. Артур Идрисов два миллиона рублей. С 2014 по 2016 годы злоумышленник одолжил у четырех знакомых от 300 тысяч до 1,2 миллионов рублей, обещая вернуть их с процентами. Деньги ему нужны были якобы для вложений в бизнес по перепродаже стройматериалов и нефтепродуктов.
На момент совершения преступления в производстве приставов находились исполнительные дела о взыскании с него ещё свыше 4,5 миллионов рублей.
Верховный суд республики оставил приговор в силе, согласившись с позицией прокуратуры о справедливости назначенного наказания и отклонил доводы защитника о возможности применения условного лишения свободы. Отбывать наказание осуждённому предстоит в исправительной колонии общего режима.