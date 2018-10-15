В Башкирии арестовали сына известного хоккейного тренера

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Эдуард Сафин отправится в колонию общего режима на два года.
Сегодня, 15 октября, в зале суда арестовали сына известного хоккейного тренера Венера Сафина Эдуарда Сафина, сообщают «Вести-Башкортостан».
Молодого человека приговорила к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, в суд на Эдуарда Сафина обратилось сразу несколько человек с заявлением о том, что мужчина брал в долг крупные суммы денег в долг, но не отдавал их после. Среди кредиторов, в том числе, были известные хоккеисты.
Ринат Авхадиев отдал Сафину 400 тысяч рублей. Артур Идрисов два миллиона рублей.
Сам Сафин назвал обвинения бывших друзей не иначе, как попыткой очернить его семью.
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