В Уфе 16 декабря пройдет благотворительный концерт для онкобольных детей

16 декабря в 15:00 в уфимском Президент Отеле состоится благотворительный концерт, который проводит музыкальная школа «Виртуозы» для подопечных фонда «Потерь нет». Мероприятие призвано привлечь внимание общественности на проблему детских онкозаболеваний и собрать средства для подопечных фонда. Средства, собранные с продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд «Потерь нет».