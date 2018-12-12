В Уфе 16 декабря пройдет благотворительный концерт для онкобольных детей

16 декабря в 15:00 в уфимском Президент Отеле состоится благотворительный концерт, который проводит музыкальная школа «Виртуозы» для подопечных фонда «Потерь нет». Мероприятие призвано привлечь внимание общественности на проблему детских онкозаболеваний и собрать средства для подопечных фонда. Средства, собранные с продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд «Потерь нет».
Фонд «Потерь нет» - единственный фонд в Республике Башкортостан, который оказывает всестороннюю поддержку детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями и ведет просветительскую работу по ранней диагностике рака. Фонд оказывает помощь детям до 18 лет только из Республики Башкортостан.
В музыкальной школе для детей и взрослых «Виртуозы» можно научиться играть на фортепиано, гитаре, скрипке, саксофоне, флейте и многих других инструментах.