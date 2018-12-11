В Башкирии пресечен криминальный семейный бизнес главы сельсовета

Как сообщили в прокуратуре республики, основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки. Было установлено, что в 2013 году управляющая делами Бишкураевского сельсовета подделала выписки из похозяйственной книги. В документ были внесены ложные сведения о наличии у ее мужа прав на два земельных участка в деревне Булат.