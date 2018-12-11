mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии пресечен криминальный семейный бизнес главы сельсовета

11 декабря 2018, 10:35
Фото: Кристина Дейнеко / Mkset.ru
Женщина подделала документы на землю, которую затем продал ее муж.

Суд прекратил право собственности местного жителя на незаконно полученный участок по иску Туймазинского межрайонного прокурора.

Как сообщили в прокуратуре республики, основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки. Было установлено, что в 2013 году управляющая делами Бишкураевского сельсовета подделала выписки из похозяйственной книги. В документ были внесены ложные сведения о наличии у ее мужа прав на два земельных участка в деревне Булат.

На основании подложного документа мужчина оформил земли в свою собственность, а затем продал их жителю села Кандры. В итоге с учетом кадастровой стоимости земли муниципалитету причинен ущерб на сумме более 551 тысячи руб.

Ранее за совершение данного преступления бывший чиновник уже была осуждена к условному лишению свободы. А теперь суд своим решением окончательно закрепил права собственности на землю за муниципальными властями.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Материалы по теме
В Башкирии глава сельсовета незаконно присвоил себе землюДепутаты Башкирии возмутились продажей Красногорской земли
#Новости#Самовольное занятие земли#Власть без цензуры#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48