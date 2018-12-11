В Башкирии пресечен криминальный семейный бизнес главы сельсовета

Суд прекратил право собственности местного жителя на незаконно полученный участок по иску Туймазинского межрайонного прокурора.
Как сообщили в прокуратуре республики, основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки. Было установлено, что в 2013 году управляющая делами Бишкураевского сельсовета подделала выписки из похозяйственной книги. В документ были внесены ложные сведения о наличии у ее мужа прав на два земельных участка в деревне Булат.
На основании подложного документа мужчина оформил земли в свою собственность, а затем продал их жителю села Кандры. В итоге с учетом кадастровой стоимости земли муниципалитету причинен ущерб на сумме более 551 тысячи руб.
Ранее за совершение данного преступления бывший чиновник уже была осуждена к условному лишению свободы. А теперь суд своим решением окончательно закрепил права собственности на землю за муниципальными властями.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.