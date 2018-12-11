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В Башкирии пациент украл деньги у трёх медработников больницы

11 декабря 2018, 10:12
Фото: Mkset.ru
Преступление совершено в кожно-венерологическом отделении больницы города Октябрьского.

Три женщины, работающие в одном отделении городской больницы в Октябрьском - кожно-венерологическом, подали заявление в полицию о кражах, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Кто-то украл кошельки сотрудниц – у первой потерпевшей пропало более 29 тысяч рублей, в том числе деньги были не только наличные, но и снятые с банковской карты женщины. У второй потерпевшей пропало более 4 тысяч рублей, а у третьей - более 1,5.

Подозреваемый 40-летний безработный местный житель дал признательные показания. По его словам, мужчина проник в сестринскую комнату в отсутствие сотрудниц. Задача облегчилась тем, что ключ от двери находился в замке. Злоумышленник вынес кошельки из женских сумок, в которых были денежные средства и банковские карточки. Похищенные деньги он потратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело.

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