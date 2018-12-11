В Башкирии пациент украл деньги у трёх медработников больницы

Кто-то украл кошельки сотрудниц – у первой потерпевшей пропало более 29 тысяч рублей, в том числе деньги были не только наличные, но и снятые с банковской карты женщины. У второй потерпевшей пропало более 4 тысяч рублей, а у третьей - более 1,5.