В Башкирии водитель маршрутки украл дневную выручку

Ревизор организации, занимающейся пассажирскими перевозками в Стерлитамаке, выявил недостачу в размере 8,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Один из сотрудников по окончании смены не сдал дневную выручку диспетчеру, а на следующий день не вышел на работу и на телефонные звонки не отвечал.

38-летний местный житель работал в организации с лета 2018 года водителем на маршрутной газели. Он является материально ответственным лицом, так как собирает с пассажиров деньги за проезд. По окончании смены он обязан сдавать все собранные денежные средства в контору.

У водителя появился долг перед знакомым, вследствие чего он решил похитить выручку.