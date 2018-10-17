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В Башкирии водитель маршрутки украл дневную выручку
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В Башкирии водитель маршрутки украл дневную выручку

Сегодня, 15:50ПроисшествияРустэм Башкирцев
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