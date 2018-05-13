В Уфе вор украл награды Героя Советского Союза

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Вор в течении нескольких месяцев крал награды ветерана и продавал их.
Сотрудники уголовного розыска задержали в Советском районе Уфы вора, который крал награды Героя Советского Союза. Это выяснилось после обращения местной жительницы в отдел полиции о том, что из квартиры пропали ордена и юбилейные медали.
Сотрудники полиции в ходе розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 37-летний житель города Кумертау. Вор был знаком с дочерью ветерана и часто гостил в их квартире. Обнаружив медали, он в течении нескольких месяцев крал и продавал их. На полученные деньги покупал спиртное.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине, кравшему предметы, имеющие особую ценность, грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
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