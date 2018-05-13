В Уфе вор украл награды Героя Советского Союза

Сотрудники уголовного розыска задержали в Советском районе Уфы вора, который крал награды Героя Советского Союза. Это выяснилось после обращения местной жительницы в отдел полиции о том, что из квартиры пропали ордена и юбилейные медали.

Сотрудники полиции в ходе розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 37-летний житель города Кумертау. Вор был знаком с дочерью ветерана и часто гостил в их квартире. Обнаружив медали, он в течении нескольких месяцев крал и продавал их. На полученные деньги покупал спиртное.