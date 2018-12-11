В Башкирии организацию оштрафовали на миллион рублей за контрафактную одежду

В мае текущего года в Мелеузе полицейские выявили факт продажи в магазине ООО «Планета» контрафактной одежды – было возбуждено дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», которая предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.