В Башкирии организацию оштрафовали на миллион рублей за контрафактную одежду

В мае текущего года в Мелеузе полицейские выявили факт продажи в магазине ООО «Планета» контрафактной одежды – было возбуждено дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», которая предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, представитель фирмы предложил полицейскому незаконное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Таким образом, он планировал предотвратить направление материалов в суд. Сотрудник правоохранительных органов пресёк его незаконные действия. Прокурор возбудил административное дело по статье «Незаконное предложение или обещание вознаграждения от имени юридического лица».
Мировой судья оштрафовал организацию на 1 миллион рублей. Данное решение было оставлено в силе районным судом. По ходатайству прокурора на имущество организации наложен арест в целях обеспечения уплаты штрафа.
Следователи также возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки», которое в сейчас рассматривается в суде.