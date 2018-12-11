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Победители конкурса VK Mobile Challenge получили два миллиона рублей от Vk

11 декабря 2018, 11:51
Фото: Vk.com
Подведены итоги соревнования ВКонтакте для разработчиков мобильных приложений.

За призовой фонд — 2 миллиона рублей — боролись больше тысячи участников. На награждение в Санкт-Петербург приехали авторы 10 лучших проектов.

Соревнование состояло из двух этапов. В первом туре участники из России, США, Германии, Сингапура, Тайланда и ещё 16 стран должны были за полтора часа справиться с квалификационным тестом: ответить на вопросы о платформах iOS или Android, решить несколько алгоритмических задач и одну реальную проблему, которая может возникнуть в мобильном приложении.

Двести разработчиков, набравших высокие баллы по результатам теста, были допущены до второго этапа. Они должны были за три дня — с 9 по 11 ноября — разработать собственное приложение для просмотра новостной ленты ВКонтакте. С задачей справились 95 участников, 10 лучших из них были приглашены в Штаб ВКонтакте в Петербурге на награждение. Победителями VK Mobile Сhallenge стали iOS-разработчик Роман Котов из Белгорода и Евгений Киржанов из Минска, создавший лучшее приложение для платформы Android. Работы оценивались по нескольким критериям, среди которых скорость и стабильность работы, плавность анимации и качество кода. Победители получили по 250 тысяч рублей, остальные призёры разделили ещё 1,5 миллиона рублей.

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