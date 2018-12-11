Победители конкурса VK Mobile Challenge получили два миллиона рублей от Vk

Двести разработчиков, набравших высокие баллы по результатам теста, были допущены до второго этапа. Они должны были за три дня — с 9 по 11 ноября — разработать собственное приложение для просмотра новостной ленты ВКонтакте. С задачей справились 95 участников, 10 лучших из них были приглашены в Штаб ВКонтакте в Петербурге на награждение. Победителями VK Mobile Сhallenge стали iOS-разработчик Роман Котов из Белгорода и Евгений Киржанов из Минска, создавший лучшее приложение для платформы Android. Работы оценивались по нескольким критериям, среди которых скорость и стабильность работы, плавность анимации и качество кода. Победители получили по 250 тысяч рублей, остальные призёры разделили ещё 1,5 миллиона рублей.