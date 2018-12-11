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Главный инспектор ГИБДД Уфы Ильнур Садыков перешел в УВД

11 декабря 2018, 05:48
Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ
Также на пенсию вышел инспектор по особым поручениям отдела технического надзора республиканского управления ГИБДД.

Вчера, 10 декабря, на оперативном совещании главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов поздравил подполковника полиции Ильнура Садыкова с переходом на должность заместителя начальника по тыловому обеспечению столичного УВД, сообщил госавтоинспектор в своем блоге.

- С Ильнуром Зафировичем мы проработали порядка 20 лет. Пройдя все ступени службы от рядового инспектора до заместителя начальника УГИБДД, в 2015 году он возглавил столичное ГИБДД и руководил им до настоящего времени. За годы своей службы зарекомендовал себя, как грамотный сотрудник и специалист в области дорожной безопасности – заявил Динар Загитович.

Также стало известно, что майор полиции Ильгам Шагапов ушёл с должности инспектора по особым поручениям отдела технического надзора республиканского управления ГИБДД на заслуженный отдых.

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