Главный инспектор ГИБДД Уфы Ильнур Садыков перешел в УВД

Вчера, 10 декабря, на оперативном совещании главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов поздравил подполковника полиции Ильнура Садыкова с переходом на должность заместителя начальника по тыловому обеспечению столичного УВД, сообщил госавтоинспектор в своем блоге.
- С Ильнуром Зафировичем мы проработали порядка 20 лет. Пройдя все ступени службы от рядового инспектора до заместителя начальника УГИБДД, в 2015 году он возглавил столичное ГИБДД и руководил им до настоящего времени. За годы своей службы зарекомендовал себя, как грамотный сотрудник и специалист в области дорожной безопасности – заявил Динар Загитович.
Также стало известно, что майор полиции Ильгам Шагапов ушёл с должности инспектора по особым поручениям отдела технического надзора республиканского управления ГИБДД на заслуженный отдых.