Главный инспектор ГИБДД Уфы Ильнур Садыков перешел в УВД

- С Ильнуром Зафировичем мы проработали порядка 20 лет. Пройдя все ступени службы от рядового инспектора до заместителя начальника УГИБДД, в 2015 году он возглавил столичное ГИБДД и руководил им до настоящего времени. За годы своей службы зарекомендовал себя, как грамотный сотрудник и специалист в области дорожной безопасности – заявил Динар Загитович.