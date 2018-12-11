Энергетическая компания ТГК-2 прекратит сотрудничество с китайской Huadian

Напомним, предприятие «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», принадлежащее ТГК-2 и китайской Huadian, появилось семь лет назад. Стороны договорились вместе возвести в Ярославле электростанцию мощностью 450 МВт. Ввести новый объект в эксплуатацию собирались в 2014 году. Вскоре сроки были перенесены на конец 2016 года. В итоге запустить электростанцию получилось лишь в середине прошлого года.