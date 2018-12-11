Энергетическая компания ТГК-2 прекратит сотрудничество с китайской Huadian

Решение о выходе из общей с Huadian структуры владельцы ТГК-2 уже приняли. Организацию отчуждения доли в «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» дали на откуп гендиректору ТГК-2 Надежде Пинигиной.
В документах ТГК-2 написано об отчуждении доли, принадлежащей ТГК-2 в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», в объеме 49%. В денежном эквиваленте речь идет о сумме 3,147 миллиарда рублей, которую ТГК-2 получит после продажи ценных бумаг.
Напомним, предприятие «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», принадлежащее ТГК-2 и китайской Huadian, появилось семь лет назад. Стороны договорились вместе возвести в Ярославле электростанцию мощностью 450 МВт. Ввести новый объект в эксплуатацию собирались в 2014 году. Вскоре сроки были перенесены на конец 2016 года. В итоге запустить электростанцию получилось лишь в середине прошлого года.