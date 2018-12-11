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Энергетическая компания ТГК-2 прекратит сотрудничество с китайской Huadian

11 декабря 2018, 13:51
Фото: pxhere.com
В Ярославле руководство энергетической компании ТГК-2 собирается выйти из общего с китайской Huadian предприятия «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

ТГК-2 продаст принадлежащие ей 49% акций совместной фирмы. Об этом пишет RNS.

Решение о выходе из общей с Huadian структуры владельцы ТГК-2 уже приняли. Организацию отчуждения доли в «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» дали на откуп гендиректору ТГК-2 Надежде Пинигиной.

В документах ТГК-2 написано об отчуждении доли, принадлежащей ТГК-2 в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», в объеме 49%. В денежном эквиваленте речь идет о сумме 3,147 миллиарда рублей, которую ТГК-2 получит после продажи ценных бумаг.

Напомним, предприятие «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», принадлежащее ТГК-2 и китайской Huadian, появилось семь лет назад. Стороны договорились вместе возвести в Ярославле электростанцию мощностью 450 МВт. Ввести новый объект в эксплуатацию собирались в 2014 году. Вскоре сроки были перенесены на конец 2016 года. В итоге запустить электростанцию получилось лишь в середине прошлого года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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