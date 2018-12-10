УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом

Финальное задание будет особенным, и именно оно определит победителей. Три участника, первыми выполнившие финальное задание, получат суперприз по 200 тысяч рублей на каждого победителя. Следующие 10 участников займут 2 место и получат по 100 тысяч рублей каждый. Остальные участники разделят между собой призовой фонд в размере 1 000 000 рублей (но не более 15 000 рублей на одного победителя).