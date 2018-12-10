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McLaren выпустил кабриолет 720S Spider

10 декабря 2018, 15:23
Фото: pxhere.com
Британская компания McLaren презентовала новый кабриолет под названием 720S Spider, в основе которого лежит Monocage II-S – монокок второго поколения для открытых автомобилей. Корпус машины выполнен из углепластика, а не из стали, благодаря чему кабриолет получился легким.

Складная крыша также выполнена из углепластика. Ее можно сложить или поднять за 11 секунд на скорости до 50 километров в час. За дополнительную плату автомобиль может быть оснащен панорамной крышей со встроенным в верхнюю секцию электрохромным стеклом, которое затемняется после нажатия кнопки. Выдвижной спойлер оптимизирует аэродинамику при скоростной езде. Об этом пишет газета «Известия».

720S Spider – заднеприводный автомобиль с четырехлитровым турбодвигателем, развивающим мощность в 720 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется за 2,9 секунд. Кабриолет способен развивать скорость до 341 километра в час.

McLaren начнет продавать новинку в марте следующего года. Автомобиль стоит около 237 тысяч фунтов стерлингов.

В декабре текущего года McLaren презентовал обновленный экстремальный спортивный автомобиль Senna, который называется в честь знаменитого бразильского гонщика Айртона Сенны. Компания выпустит всего 500 таких автомобилей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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