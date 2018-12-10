McLaren выпустил кабриолет 720S Spider

Складная крыша также выполнена из углепластика. Ее можно сложить или поднять за 11 секунд на скорости до 50 километров в час. За дополнительную плату автомобиль может быть оснащен панорамной крышей со встроенным в верхнюю секцию электрохромным стеклом, которое затемняется после нажатия кнопки. Выдвижной спойлер оптимизирует аэродинамику при скоростной езде. Об этом пишет газета «Известия».
720S Spider – заднеприводный автомобиль с четырехлитровым турбодвигателем, развивающим мощность в 720 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется за 2,9 секунд. Кабриолет способен развивать скорость до 341 километра в час.
McLaren начнет продавать новинку в марте следующего года. Автомобиль стоит около 237 тысяч фунтов стерлингов.
В декабре текущего года McLaren презентовал обновленный экстремальный спортивный автомобиль Senna, который называется в честь знаменитого бразильского гонщика Айртона Сенны. Компания выпустит всего 500 таких автомобилей.