McLaren выпустил кабриолет 720S Spider

Складная крыша также выполнена из углепластика. Ее можно сложить или поднять за 11 секунд на скорости до 50 километров в час. За дополнительную плату автомобиль может быть оснащен панорамной крышей со встроенным в верхнюю секцию электрохромным стеклом, которое затемняется после нажатия кнопки. Выдвижной спойлер оптимизирует аэродинамику при скоростной езде. Об этом пишет газета «Известия».