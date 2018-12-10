Блок Никола Пашиняна «Мой шаг» победил на выборах в Армении

По результатам обработки 100% бюллетеней оказалось, что «Мой шаг» получил поддержку 70,43% населения Армении. Об этом пишет RNS.
По данным армянского Центризбиркома, в парламент страны, кроме блока Пашиняна, также войдут партии «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения». Они набрали 8,27% и 6,37% голосов населения соответственно.
Правящая ранее Республиканская партия Армении смогла набрать лишь 4,7% голосов. Однако для прохождения в парламент необходимо было получить не менее 5% голосов. Таким образом, Республиканская партия Армении покинет правительство.
Не смогла пробиться в парламент и фракция «Дашнакцутюн», которая набрала 3,89% голосов. Партии «Решение гражданина», «Национальный прогресс», «Оринац еркир», «Сасна црер» и «Христианско-демократическое возрождение» получили менее 2% голосов.
Фракция «Мы», в которую вошли партии «Республика», «Свободные демократы» и «Армянская родина», набрала 2% голосов. Для прохождения в парламент фракции нужно было получить 7%.
Напомним, в октябре текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об уходе в отставку. Национальное собрание страны два раза подряд отказалось избирать Пашиняна главой правительства. Вскоре президент Армении Армен Саркисян распустил парламент и назначил внеочередные выборы.