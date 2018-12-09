В Уфе прошел Всероссийский юношеский турнир по бадминтону

В спорткомплексе интерната №5 Уфы завершился седьмой Всероссийский юношеский турнир по бадминтону серии Гран-при РФ 2018-2019 гг.. В соревнованиях приняли участие 195 спортсменов из 17 городов России.
Спортсмены СШОР №7 Клуб «Агидель» завоевали 21 медаль. Больше всех (четыре медали) добыла Амина Ахметшина, игравшая в своей возрастной категории и на два года старше. Также отличились Иван Меркушев, Кира Кузнецова, Яна Петрова, Галина Мезенцева, Арслан Гарифуллин, Альберт Бикмухаметов, Анна Тютюнова и Владислав Клыгин.
Также хорошо проявили себя юные спортсмены 2009-2011 года рождения, смело и достойно играя против более старших ребят.