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В Уфе прошел Всероссийский юношеский турнир по бадминтону

9 декабря 2018, 10:09
Фото: Mkset.ru
Уфимские бадминтонисты выступили достойно.

В спорткомплексе интерната №5 Уфы завершился седьмой Всероссийский юношеский турнир по бадминтону серии Гран-при РФ 2018-2019 гг.. В соревнованиях приняли участие 195 спортсменов из 17 городов России.

Спортсмены СШОР №7 Клуб «Агидель» завоевали 21 медаль. Больше всех (четыре медали) добыла Амина Ахметшина, игравшая в своей возрастной категории и на два года старше. Также отличились Иван Меркушев, Кира Кузнецова, Яна Петрова, Галина Мезенцева, Арслан Гарифуллин, Альберт Бикмухаметов, Анна Тютюнова и Владислав Клыгин.

Также хорошо проявили себя юные спортсмены 2009-2011 года рождения, смело и достойно играя против более старших ребят.

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