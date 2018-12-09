В Уфе прошел Всероссийский юношеский турнир по бадминтону

Спортсмены СШОР №7 Клуб «Агидель» завоевали 21 медаль. Больше всех (четыре медали) добыла Амина Ахметшина, игравшая в своей возрастной категории и на два года старше. Также отличились Иван Меркушев, Кира Кузнецова, Яна Петрова, Галина Мезенцева, Арслан Гарифуллин, Альберт Бикмухаметов, Анна Тютюнова и Владислав Клыгин.