Уфимская группа Damask выпустила клип на песню "Случайными"

-Когда я записывал песню, представлял видеоряд, который будет сопровождать песню, - рассказывает музыкант. - Получилось так, что я вспомнил про фильм Айнура Аскарова и понял, что все снято. Мы связались, и он прислал материалы из фильма. И тогда я увидел, как гармонично лег звук под кадры. А дальше все было просто: монтаж и съемки отдельных сцен. Конечно, я хотел выпустить клип вместе с альбомом, над которым сейчас веду работу. Но когда клип был готов, мне не терпелось его показать. Так что теперь это видео - анонс альбома, который выйдет в начале 2019 года.