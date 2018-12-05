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Posted 5 декабря 2018, 06:41

Published 5 декабря 2018, 06:41

Modified 25 декабря 2024, 05:38

Updated 25 декабря 2024, 05:38

Уфимская группа Damask выпустила клип на песню "Случайными"

5 декабря 2018, 06:41
В основе видео - полюбившийся жителям Уфы фильм.

Сегодня утром, 5 декабря, музыкант Булат Аминов представил клип на песню "Случайными". К удивлению слушателей, кадры видеоряда оказались очень даже знакомыми уфимцам: в основе клипа - фильм Айнура Аскарова "Из Уфы с любовью".

-Когда я записывал песню, представлял видеоряд, который будет сопровождать песню, - рассказывает музыкант. - Получилось так, что я вспомнил про фильм Айнура Аскарова и понял, что все снято. Мы связались, и он прислал материалы из фильма. И тогда я увидел, как гармонично лег звук под кадры. А дальше все было просто: монтаж и съемки отдельных сцен. Конечно, я хотел выпустить клип вместе с альбомом, над которым сейчас веду работу. Но когда клип был готов, мне не терпелось его показать. Так что теперь это видео - анонс альбома, который выйдет в начале 2019 года.

Оффлайн презентации видео, по словам Булата, не будет, зато альбом будет ждать полноценная премьера с большим концертом и презентацией.

#Виктория Куприянова#Видео#Музыка
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