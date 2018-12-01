«Правда на нашей стороне»: как уфимка с сыном-инвалидом отвоевывает жилье у мэрии

- Бюджет будет утверждён в конце декабря. В парламенте и в правительстве РБ есть понимание, поэтому есть и надежда, что дополнительные деньги будут выделены, хотя и они, конечно, не позволят сразу решить все проблемы. Кстати, важно ведь не только купить квартиру, но и чтобы в ней можно было нормально жить. Чтобы не было стен с плесенью, чтобы сантехника нормальная. Занимаются этим муниципалитеты. И, надо признать, далеко не всегда приобретаемое жильё находится в приемлемом состоянии, - отметил парламентарий. - Я очень надеюсь, что Лилия Юмагулова с сыном переедут в новое жильё если не в следующем, то хотя бы в 2020 году.