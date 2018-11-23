В Уфе пройдет «горячая линия» по вопросам подростковой беременности

Мероприятие пройдет в рамках международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и празднования Дня матери в России. В ходе «горячей линии» девушкам и женщинам будут даны консультации по вопросам подростковой беременности и оказана психологическая помощь в том числе специалистами центра «ИНДИГО», а также акушерского отделения клиники БГМУ и роддома № 4.