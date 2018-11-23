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В Уфе пройдет «горячая линия» по вопросам подростковой беременности

23 ноября 2018, 07:52
Фото: Mkset.ru
Сегодня, 23 ноября, состоится «горячая линия» на тему: «Весь мир начинается с мамы!», сообщили в пресс-службе администрации города.

Мероприятие пройдет в рамках международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и празднования Дня матери в России. В ходе «горячей линии» девушкам и женщинам будут даны консультации по вопросам подростковой беременности и оказана психологическая помощь в том числе специалистами центра «ИНДИГО», а также акушерского отделения клиники БГМУ и роддома № 4.

Родители, молодые девушки, родственники и все заинтересованные граждане могут обратиться по телефону «горячей линии»: 8 (347) 223-22-11 с 14:00 до 17:00.

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