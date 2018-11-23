Попытка хакерского взлома банка «Юнистрим» окончилась неудачей

Как информируют «Новые известия», компаниям приходится искать все новые способы повысить свою конкурентоспособность. Некоторые из фирм прибегают к нечестным методам. В качестве примера можно привести случаи, когда против крупных игроков рынка организуют информационную волну негатива, способную вывести из борьбы. Похожая история произошла совсем недавно.
Ранее в средствах массовой информации появились данные о хакерской атаке на российский банк «Юнистрим». Сейчас данное кредитное учреждение лидирует в сегменте денежных переводов. Дело в том, что с почты работников компании были разосланы письма с вирусами. Получателями опасных отправлений оказались банки-партнеры «Юнистрим».
СМИ сразу же начали распространять неприятную историю. Публикации на эту тему выходят уже несколько дней. Авторы статей указывают на большое количество клиентов, готовых приостановить сотрудничество с банком. Однако имен и названий организаций никто не приводит. Сам «Юнистрим» работает как обычно. Создается впечатление, что кто-то решил превратить атаку на банк из хакерской в информационную.
Банк «Юнистрим» стал лидером рынка в сегменте денежных переводов не просто так. Кредитное учреждение в последние несколько лет быстро развивается. Заметный прогресс наступил и в области цифровизации. Банк предоставляет своим клиентам не только широкий спектр услуг, но и современные технические решения.
Хакерская атака на «Юнистрим» была результативно отражена системой его безопасности. Последствия удара удалось минимизировать. Топ-менеджеры банка пообещали применить и превентивные меры. Расходы на безопасность компании будут существенно увеличены. В будущем подобные инциденты больше не повторятся.
«Юнистрим» и его клиенты не понесли никаких потерь. Руководство банка воспринимает безопасность как процесс, а не как разовое мероприятие. Здесь всегда используется комплексный подход, необходимый для обеспечения безопасности IT-инфраструктуры. Речь идет об использовании современных технических средств защиты, организационных мерах и повышении квалификации сотрудников, отметил глава правления КБ «Юнистрим» Кирилл Пальчун.
«Юнистрим» помогает сотрудникам правоохранительных органов в проведении следствия. В банке идет и собственное расследование. Сотрудники системы безопасности компании уверяют, что найти организаторов кибератаки и не допустить повторения случившегося вполне реально.