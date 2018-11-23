Попытка хакерского взлома банка «Юнистрим» окончилась неудачей

СМИ сразу же начали распространять неприятную историю. Публикации на эту тему выходят уже несколько дней. Авторы статей указывают на большое количество клиентов, готовых приостановить сотрудничество с банком. Однако имен и названий организаций никто не приводит. Сам «Юнистрим» работает как обычно. Создается впечатление, что кто-то решил превратить атаку на банк из хакерской в информационную.