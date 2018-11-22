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ВЦИОМ: в России живут счастливые люди

22 ноября 2018, 10:51
Фото: pxhere.com
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что более 80% жителей России счастливы.

О своей счастливой жизни интервьюерам рассказали 84% респондентов. Об этом пишет RNS.

Итоги опроса показывают, что уровень счастья в российском обществе, по субъективным ощущениям, очень высок. Так 84% опрошенных граждан России заявили, что они счастливы. Процент счастливых людей велик во всех социально-демографических группах. Среди людей с высоким по их собственному мнению достатком счастливы 94%. Из числа лиц живущих не очень богато о своем счастье заявили 66%.

Счастливыми благодаря семье являются 33% россиян. Около полугода назад таких насчитывалось 30%. Хорошее здоровье делает счастливыми 21% респондентов. Весной такой ответ дали лишь 16% опрошенных. Еще 15% граждан страны счастливы, потому что у них есть хорошая работа и дети.

Несчастными россиян в 12% случаев делают финансовые трудности. Из-за плохой обстановки в России страдают 9% жителей. 5% респондентов сообщили, что несчастны из-за проблем со здоровьем. Маленькие зарплаты или задержки в выплатах делают несчастными 5% опрошенных.

Специалисты ВЦИОМ выяснили, что в близком кругу 32% респондентов больше всего счастливых людей. 16% россиян рассказали, что среди их родственников и знакомых большинство недовольны своей жизнью. Еще 48% опрошенных считают, что среди их друзей и родных количество счастливых и несчастных людей приблизительно одинаково.

Свой опрос ВЦИОМ проводил 14 ноября. В нем участвовало 1 600 граждан России в возрасте старше 18 лет.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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