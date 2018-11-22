ВЦИОМ: в России живут счастливые люди

Итоги опроса показывают, что уровень счастья в российском обществе, по субъективным ощущениям, очень высок. Так 84% опрошенных граждан России заявили, что они счастливы. Процент счастливых людей велик во всех социально-демографических группах. Среди людей с высоким по их собственному мнению достатком счастливы 94%. Из числа лиц живущих не очень богато о своем счастье заявили 66%.