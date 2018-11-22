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В Башкирии аферисты начали прибегать к новому виду мошенничества

22 ноября 2018, 10:55
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Об этом предупреждает республиканское МВД.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к женщине обратились двое мужчин просьбой о помощи. Они сообщили ей об отсутствии подходящих банкоматов поблизости и попросили дать им пять тысяч рблей. При этом они пообещали вернуть аналогичную сумму онлайн.

Уфимка согласилась помочь. Она передала купюры, после того как получила уведомление о перечислении денежных средств.

Вскоре выяснилось, что смс-сообщение пришло не от банка, а с частного телефонного номера. Женщина об этом сообщила сотрудникам правоохранительных органов.

На данный момент ведутся розыскные мероприятия, возбуждено уголовное дело.

Отметим, по данным Генеральной прокуратуры РФ, мошенничество является основным видом преступления в России.

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