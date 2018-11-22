В Башкирии аферисты начали прибегать к новому виду мошенничества

Как сообщает пресс-служба ведомства, к женщине обратились двое мужчин просьбой о помощи. Они сообщили ей об отсутствии подходящих банкоматов поблизости и попросили дать им пять тысяч рблей. При этом они пообещали вернуть аналогичную сумму онлайн.