В Башкирии аферисты начали прибегать к новому виду мошенничества

Как сообщает пресс-служба ведомства, к женщине обратились двое мужчин просьбой о помощи. Они сообщили ей об отсутствии подходящих банкоматов поблизости и попросили дать им пять тысяч рблей. При этом они пообещали вернуть аналогичную сумму онлайн.
Уфимка согласилась помочь. Она передала купюры, после того как получила уведомление о перечислении денежных средств.
Вскоре выяснилось, что смс-сообщение пришло не от банка, а с частного телефонного номера. Женщина об этом сообщила сотрудникам правоохранительных органов.
На данный момент ведутся розыскные мероприятия, возбуждено уголовное дело.
Отметим, по данным Генеральной прокуратуры РФ, мошенничество является основным видом преступления в России.