США: западная коалиция не применяла в Сирии бомбы с белым фосфором

Отметим, что применение белого фосфора в военных целях было запрещено в 1949 году дополнительным протоколом к Женевской конвенции.
К обвинениям со стороны представителей Башара Асада присоединилась и Россия. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула США в том, что они ни только не признают вину, но и с «упорством» ее отрицают. Российская чиновница заявила, что факт применения войсками Башара Асада и их союзниками химического оружия в Думе весной текущего года не доказан.
По словам Захаровой, в минувшие выходные западная коалиция нанесла удар по одному из районов Сирии, жертвами которого стали 40 человек.