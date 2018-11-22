США: западная коалиция не применяла в Сирии бомбы с белым фосфором

К обвинениям со стороны представителей Башара Асада присоединилась и Россия. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула США в том, что они ни только не признают вину, но и с «упорством» ее отрицают. Российская чиновница заявила, что факт применения войсками Башара Асада и их союзниками химического оружия в Думе весной текущего года не доказан.