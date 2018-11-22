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США: западная коалиция не применяла в Сирии бомбы с белым фосфором

22 ноября 2018, 10:52
Фото: pxhere.com
В среду подконтрольные Дамаску СМИ обвинили западную коалицию во главе с США в применении в провинции Дейр-эз-Зор (Сирия) боеприпасов начиненных белым фосфором.

Якобы бомбы с запрещенным веществом сбросили с самолетов. Об этом пишет RNS.

Отметим, что применение белого фосфора в военных целях было запрещено в 1949 году дополнительным протоколом к Женевской конвенции.

К обвинениям со стороны представителей Башара Асада присоединилась и Россия. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула США в том, что они ни только не признают вину, но и с «упорством» ее отрицают. Российская чиновница заявила, что факт применения войсками Башара Асада и их союзниками химического оружия в Думе весной текущего года не доказан.

По словам Захаровой, в минувшие выходные западная коалиция нанесла удар по одному из районов Сирии, жертвами которого стали 40 человек.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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